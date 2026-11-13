Кушнер назвал невозможным заключение сделки по Украине без участия Европы

Американский переговорщик Джаред Кушнер считает, что договоренности об урегулировании конфликта на Украине не могут быть достигнуты без участия европейских союзников США.

Американский переговорщик Джаред Кушнер считает, что договоренности об урегулировании конфликта на Украине не могут быть достигнуты без участия европейских союзников США.

"В последние месяцы мы очень интенсивно взаимодействовали с европейцами, и я думаю, что это важно. Мы не сможем заключить эту сделку без того, чтобы европейцы были за столом переговоров", - отметил он при общении с журналистами в Дублине.

Кроме того, Кушнер заявил, что их встреча с президентом России Владимиром Путиным была очень детальной и продуктивной.

"У нас состоялись очень, очень хорошие обсуждения по многим фронтам. Мы договорились об обмене военнопленными, что имеет огромное значение. Очевидно, что эта война затрагивает судьбы многих людей, и возвращение этих людей в свои семьи, я думаю, станет очень важным достижением", - указал он, сообщает ТАСС.