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Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций растет на открытии торгов Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии Московской биржи 13 ноября, свидетельствуют данные площадки. Курс юаня опускается.

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии Московской биржи 13 ноября, свидетельствуют данные площадки. Курс юаня опускается.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС поднимались на 0,24% и торговались на уровне 2 514,17 и 954,46 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снизился на 7,35 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,343 рубля.

К 09:15 мск, индекс Мосбиржи ускорил рост и составлял 2 516,76 пункта (+0,34%), индекс РТС находился на уровне 955,44 пункта (+0,34%). Вместе с тем курс китайской валюты составлял 12,35 рубля (-6,6 копейки).

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Теги:
#россия
#рынок акций
#торги
#рост
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