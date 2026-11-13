Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии Московской биржи 13 ноября, свидетельствуют данные площадки. Курс юаня опускается.
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Экономика
Российский рынок акций растет на открытии торгов
13 ноября 2026 / 11:59
© Анна Волик/ ТАСС
Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии Московской биржи 13 ноября, свидетельствуют данные площадки. Курс юаня опускается.
По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС поднимались на 0,24% и торговались на уровне 2 514,17 и 954,46 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снизился на 7,35 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,343 рубля.
К 09:15 мск, индекс Мосбиржи ускорил рост и составлял 2 516,76 пункта (+0,34%), индекс РТС находился на уровне 955,44 пункта (+0,34%). Вместе с тем курс китайской валюты составлял 12,35 рубля (-6,6 копейки).
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