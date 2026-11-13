В Албании допустили перенос саммита НАТО в стране на 2028 год

Премьер-министр Албании Эди Рама не исключает, что следующий саммит Североатлантического альянса состоится в Тиране в 2028 году, передает агентство АТА .

Премьер-министр Албании Эди Рама не исключает, что следующий саммит Североатлантического альянса состоится в Тиране в 2028 году, передает агентство АТА.

"Предположительно, следующим местом проведения саммита НАТО станет Албания. Пока не достигнуто единого мнения касательно даты его проведения. При этом можно говорить о том, что не в 2027, а в 2028 году. Если саммит состоится, то, несомненно, его примет Тирана", - сказал политик.

Некоторое время назад генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что следующий саммит альянса должен пройти в Албании. В итоговой декларации саммита в Анкаре впервые за многие годы дата и место новой встречи не были указаны.

По данным агентства Bloomberg, государства НАТО могут перенести саммит в Албании с 2027 года, чтобы избежать возможных разногласий с Соединенными Штатами, сообщает ТАСС.