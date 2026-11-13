Строительство аэропорта в Луганске, взамен разрушенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) в 2014 году, предполагает выделение 5,3 млрд рублей инвестиций в рамках первого этапа. Об этом заявил глава Минтранса республики Альберт Апшев в беседе с ТАСС.
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Экономика
На строительство аэропорта в Луганске выделили 5,3 млрд рублей
13 ноября 2026 / 12:30
© Александр Река/ ТАСС
Строительство аэропорта в Луганске, взамен разрушенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) в 2014 году, предполагает выделение 5,3 млрд рублей инвестиций в рамках первого этапа. Об этом заявил глава Минтранса республики Альберт Апшев в беседе с ТАСС.
Некоторое время назад Апшев анонсировал строительство аэропорта в Луганске на 2028 год. По его словам, саперы под строительство аэровокзала разминировали 260 га территорий.
"Минтрансом ЛНР уже подтверждено и обосновано инвестиционное обоснование проекта. На первом этапе предусмотрено выделить 5,3 млрд рублей инвестиций", - сказал собеседник агентства.
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