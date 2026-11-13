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На строительство аэропорта в Луганске выделили 5,3 млрд рублей

На строительство аэропорта в Луганске выделили 5,3 млрд рублей На строительство аэропорта в Луганске выделили 5,3 млрд рублей

Строительство аэропорта в Луганске, взамен разрушенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) в 2014 году, предполагает выделение 5,3 млрд рублей инвестиций в рамках первого этапа. Об этом заявил глава Минтранса республики Альберт Апшев в беседе с ТАСС.

Строительство аэропорта в Луганске, взамен разрушенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) в 2014 году, предполагает выделение 5,3 млрд рублей инвестиций в рамках первого этапа. Об этом заявил глава Минтранса республики Альберт Апшев в беседе с ТАСС.

Некоторое время назад Апшев анонсировал строительство аэропорта в Луганске на 2028 год. По его словам, саперы под строительство аэровокзала разминировали 260 га территорий.

"Минтрансом ЛНР уже подтверждено и обосновано инвестиционное обоснование проекта. На первом этапе предусмотрено выделить 5,3 млрд рублей инвестиций", - сказал собеседник агентства. 

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Теги:
#строительство
#аэропорт
#луганск
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