Си Цзиньпин намерен председательствовать на встрече лидеров АТЭС

Предстоящую неформальную встречу лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) будет проводить председатель КНР Си Цзиньпин. Соответствующее сообщение распространил МИД Китая, передает ТАСС.

"Темой встречи станет "Создание Азиатско-Тихоокеанского сообщества, содействие общему процветанию". Си Цзиньпин будет председательствовать на ней и планирует выступить с речью", - следует из сообщения.

По данным китайского дипведомства, 17-18 ноября председатель КНР также примет участие в саммите лидеров деловых кругов АТЭС. Темой мероприятия заявлено "Совместное содействие процветанию, общее будущее".

Вместе с тем Си Цзиньпин организует банкет для лидеров и представителей экономик АТЭС, а также проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами.

33-я неформальная встреча лидеров АТЭС в Шэньчжэне пройдет 18-19 ноября. Российскую делегацию на ней возглавит президент Владимир Путин.