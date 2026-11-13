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Российские ВС завершили апробацию робототехнических комплексов

Российские ВС завершили апробацию робототехнических комплексов Российские ВС завершили апробацию робототехнических комплексов

Группировки ВС РФ завершили апробацию робототехнических комплексов для выполнения специальных задач. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев в интервью газете \"Красная звезда\".

Группировки ВС РФ завершили апробацию робототехнических комплексов для выполнения специальных задач. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев в интервью газете "Красная звезда".

"Особое направление - беспилотники и роботизированные системы, которые используются в ходе выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции (СВО): в группировках войск завершена апробация робототехнических комплексов для выполнения спецзадач", - рассказал он.

Ртищев отметил, что вооружение и военная техника войск РХБ защиты совершенствуются на постоянной основе - ежегодно принимаются на снабжение и вооружение новые образцы вооружения. Многие уже продемонстрировали высокую эффективность в ходе СВО и входят в число самых востребованных образцов, указал он, сообщает ТАСС.

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Теги:
#вс рф
#апробация
#робототехнические комплекс
#спецзадачи
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