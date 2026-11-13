Российские ВС завершили апробацию робототехнических комплексов

Группировки ВС РФ завершили апробацию робототехнических комплексов для выполнения специальных задач. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев в интервью газете \"Красная звезда\" .

Группировки ВС РФ завершили апробацию робототехнических комплексов для выполнения специальных задач. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев в интервью газете "Красная звезда".

"Особое направление - беспилотники и роботизированные системы, которые используются в ходе выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции (СВО): в группировках войск завершена апробация робототехнических комплексов для выполнения спецзадач", - рассказал он.

Ртищев отметил, что вооружение и военная техника войск РХБ защиты совершенствуются на постоянной основе - ежегодно принимаются на снабжение и вооружение новые образцы вооружения. Многие уже продемонстрировали высокую эффективность в ходе СВО и входят в число самых востребованных образцов, указал он, сообщает ТАСС.