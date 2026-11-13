Нынешний уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 73%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда \"Общественное мнение\", проведенного в период с 6 по 8 ноября среди 1,5 тыс. жителей страны.
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Политика
ФОМ: о доверии Путину заявили 73% опрошенных россиян
13 ноября 2026 / 13:15
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Нынешний уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 73%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного в период с 6 по 8 ноября среди 1,5 тыс. жителей страны.
"О доверии Владимиру Путину заявили 73% российских граждан. Кроме того, большинство населения (75%) уверено, что глава государства хорошо выполняет свою работу", - следует из материалов соцслужбы.
Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 49% респондентов. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 54% сограждан.
Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 35%, КПРФ - 12%, ЛДПР - 12%, "Новых людей" - 8%, "Справедливой России" - 3%, сообщает ТАСС.
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