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Политика

Премьер Эстонии считает, что Европа попала в ловушку в переговорах по Украине

Премьер Эстонии считает, что Европа попала в ловушку в переговорах по Украине Премьер Эстонии считает, что Европа попала в ловушку в переговорах по Украине

Европа оказалась в ловушке, будучи вынужденной обсуждать архитектуру безопасности, чтобы получить место за столом переговоров по урегулированию на Украине. Соответствующую точку зрения изложил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в комментарии британской газете Financial Times.

Европа оказалась в ловушке, будучи вынужденной обсуждать архитектуру безопасности, чтобы получить место за столом переговоров по урегулированию на Украине. Соответствующую точку зрения изложил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в комментарии британской газете Financial Times.

"Прямо сейчас мы в ловушке", - отметил он.

Вместе с тем три неназванных европейских чиновника заявили изданию об усилении в европейских столицах озабоченности тем, что согласие на обсуждение более широких вопросов обороны и безопасности, от которого они уклонялись на протяжении пяти лет, послужит ценой за место на переговорах по Украине.

Некоторое время назад глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что в Евросоюзе "уже есть архитектура безопасности". По ее утверждению, Брюссель не заинтересован в обсуждении данного вопроса и полагает, что дискуссия об архитектуре безопасности в Европе отвлекает внимание от вопроса завершения украинского конфликта.

Вместе с тем Россия не раз заявляла о готовности вести переговоры со странами Европы об архитектуре безопасности на континенте с учетом интересов обеих сторон. При этом в Москве считают, что Европа не может быть активным участником урегулирования конфликта на Украине, так как, снабжая Киев оружием, является его стороной, сообщает ТАСС.

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Теги:
#украина
#переговоры
#европа
#эстония
#ловушка
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