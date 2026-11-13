Подразделения Вооруженных сил РФ за прошедшую неделю освободили четыре населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО), а за минувшие сутки установили контроль над Котовкой Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Подразделения Вооруженных сил РФ за прошедшую неделю освободили четыре населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО), а за минувшие сутки установили контроль над Котовкой Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За минувшую неделю подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Никольское Сумской области, а вчера над населенным пунктом Котовка Харьковской области. В течение недели подразделения группировки войск "Центр" решительными действиями освободили населенный пункт Шиловка Донецкой Народной Республики. Вместе с тем подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и освободили Васильковое и Воскресенку Запорожской области", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что Котовка взята под контроль в ходе решительных действий штурмовых подразделений 83-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север".