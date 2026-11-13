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Технологии

В Microsoft заявили, что масштабные неполадки в работе сервисов не связаны с кибератакой

В Microsoft заявили, что масштабные неполадки в работе сервисов не связаны с кибератакой В Microsoft заявили, что масштабные неполадки в работе сервисов не связаны с кибератакой

Массовые сбои в работе сервисов корпорации Microsoft не являются результатом действий хакеров или другого внешнего вмешательства. Соответствующее сообщение разместил вице-президент американской компании Чарльз Ламанна в соцсети X.

Массовые сбои в работе сервисов корпорации Microsoft не являются результатом действий хакеров или другого внешнего вмешательства. Соответствующее сообщение разместил вице-президент американской компании Чарльз Ламанна в соцсети X.

По его словам, "нет никаких признаков того, что произошедшее стало результатом злонамеренных действий или кибератаки". Компания ведет работу над устранением проблемы, отметил Ламанна.

Некоторое время назад сервис Downdetector, отслеживающий активность популярных интернет-ресурсов, информировал о массовых жалобах на работу сервисов Microsoft, поступивших из 74 стран и территорий.

Жалобы начали поступать вечером 12 ноября от пользователей в связи со сбоями в работе нескольких сервисов Microsoft. В частности, 131 тыс. человек заявила о неполадках в работе Outlook, 46 тыс. - Microsoft 365, 5,8 тыс. - Copilot, 4,5 тыс. - Microsoft Teams. Большинство сигналов зарегистрировано в США, сообщает ТАСС.

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Теги:
#работа
#microsoft
#сервисы
#кибератака
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