США примут окончательное решение по военной базе в Польше 3-4 декабря

США могут принять окончательное решение о постоянной военной базе в Польше 3 или 4 декабря. Об этом сообщила замминистра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая телеканалу TVN24 .

США могут принять окончательное решение о постоянной военной базе в Польше 3 или 4 декабря. Об этом сообщила замминистра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая телеканалу TVN24.

По ее словам, "первые дни декабря, 3-4 декабря, должны стать той датой, когда президент США Дональд Трамп займется этим документом".

При этом Чарнецкая не стала назвать возможное место расположения американской базы. "Западная Польша, и больше ничего не скажу", - ответила она на соответствующий вопрос.

Во вторник глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш по итогам своих переговоров в Вашингтоне с военным министром США Питом Хегсетом заявил, что окончательное решение о создании постоянной американской военной базы на территории республики Вашингтон примет в начале следующего месяца, сообщает ТАСС.