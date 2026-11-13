Богатейшие люди на Украине - офицеры, задействованные в процессе мобилизации. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в беседе с основательницей немецкой партии BSW Сарой Вагенкнехт и европарламентарием, сопредседателем BSW Фабио Де Мази.

Богатейшие люди на Украине - офицеры, задействованные в процессе мобилизации. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в беседе с основательницей немецкой партии BSW Сарой Вагенкнехт и европарламентарием, сопредседателем BSW Фабио Де Мази.

По ее словам, "на сегодняшний день в число самых богатых людей Украины входят офицеры, ответственные за мобилизацию, благодаря взяткам". Мендель уточнила, что эти взятки могут достигать $30 тыс. с человека. Видеозапись разговора размещена на YouTube.

Всеобщая мобилизация действует на Украине с февраля 2022 года. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, а они стараются любыми путями покинуть страну, сообщает ТАСС.