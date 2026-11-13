Американские компании SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии в декабре. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.
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Экономика
Bloomberg: компании SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии в декабре
13 ноября 2026 / 14:43
© Frederic Legrand - COMEO/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
Американские компании SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии в декабре. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что возможное объединение двух компаний Илона Маска станет крупнейшей сделкой в истории. Так, будет образован конгломерат, включающий электромобили, батареи для хранения энергии, ракеты и спутники с использованием ИИ. В настоящее время рабочие группы обсуждают условия объединения и структуру управления новой компании.
Некоторое время назад Маск подтвердил, что компании рассматривают слияние, положительно оценив их возможное объединение, сообщает ТАСС.
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