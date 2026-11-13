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Экономика

Bloomberg: компании SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии в декабре

Bloomberg: компании SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии в декабре Bloomberg: компании SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии в декабре

Американские компании SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии в декабре. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Американские компании SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии в декабре. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что возможное объединение двух компаний Илона Маска станет крупнейшей сделкой в истории. Так, будет образован конгломерат, включающий электромобили, батареи для хранения энергии, ракеты и спутники с использованием ИИ. В настоящее время рабочие группы обсуждают условия объединения и структуру управления новой компании.

Некоторое время назад Маск подтвердил, что компании рассматривают слияние, положительно оценив их возможное объединение, сообщает ТАСС.

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Теги:
#spacex
#декабрь
#tesla
#слияние
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