Bloomberg: компании SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии в декабре

Американские компании SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии в декабре. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg .

Американские компании SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии в декабре. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что возможное объединение двух компаний Илона Маска станет крупнейшей сделкой в истории. Так, будет образован конгломерат, включающий электромобили, батареи для хранения энергии, ракеты и спутники с использованием ИИ. В настоящее время рабочие группы обсуждают условия объединения и структуру управления новой компании.

Некоторое время назад Маск подтвердил, что компании рассматривают слияние, положительно оценив их возможное объединение, сообщает ТАСС.