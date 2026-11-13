Размер пенсий в России должен составлять не менее 40% от прежнего заработка человека. Об этом заявил председатель \"Справедливой России\" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.
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Экономика
Миронов назвал справедливый размер пенсий в России
13 ноября 2026 / 14:59
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Размер пенсий в России должен составлять не менее 40% от прежнего заработка человека. Об этом заявил председатель "Справедливой России" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.
"Размер пенсии должен зависеть от трех параметров - заработок, стаж, условия труда. И составлять по меньшей мере 40% от прежней зарплаты", - отметил он.
"Пенсия должна быть привязана прежде всего к зарплате, которую получал человек", - указал политик, обратив внимание, что еще в 2018 году Россия ратифицировала соответствующую норму 102-й конвенции Международной организации труда.
В России средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырастет в 2027 году на 2,4 тыс. рублей в месяц и составит 30,2 тыс. рублей, следует из данных на сайте Соцфонда РФ.
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