Миронов назвал справедливый размер пенсий в России

Размер пенсий в России должен составлять не менее 40% от прежнего заработка человека. Об этом заявил председатель \"Справедливой России\" Сергей Миронов в беседе с ТАСС .

Размер пенсий в России должен составлять не менее 40% от прежнего заработка человека. Об этом заявил председатель "Справедливой России" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

"Размер пенсии должен зависеть от трех параметров - заработок, стаж, условия труда. И составлять по меньшей мере 40% от прежней зарплаты", - отметил он.

"Пенсия должна быть привязана прежде всего к зарплате, которую получал человек", - указал политик, обратив внимание, что еще в 2018 году Россия ратифицировала соответствующую норму 102-й конвенции Международной организации труда.

В России средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырастет в 2027 году на 2,4 тыс. рублей в месяц и составит 30,2 тыс. рублей, следует из данных на сайте Соцфонда РФ.