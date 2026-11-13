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Премьер Португалии назвал Рютте "оторванным от реальности"

Премьер Португалии назвал Рютте "оторванным от реальности" Премьер Португалии назвал Рютте "оторванным от реальности"

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру полагает, что генсек НАТО Марк Рютте \"полностью оторван от реальности\", сообщает газета El Pais.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру полагает, что генсек НАТО Марк Рютте "полностью оторван от реальности", сообщает газета El Pais.

Так политик прокомментировал заявления Рютте в эфире нидерландского телеканала NPO 1. "Я иногда отвечаю нашим союзникам в Испании и Португалии, когда они говорят, что то, что происходит в России, далеко и в первую очередь касается Польши: новейшим российским ракетам до Лиссабона лететь на пять минут дольше, чем до Варшавы", - отметил генсек альянса.

Позднее он попытался пояснить свое высказывание, заявив, среди прочего, об отсутствии критики в адрес Испании или Португалии, так как они наращивают военные расходы и расширяют оборонное производство. 

Со своей стороны, Монтенегру охарактеризовал слова генсека НАТО как "явно неудачные". "Они свидетельствуют о полном непонимании политической и социальной реальности в Португалии", - указал глава правительства, сообщает ТАСС

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Теги:
#нато
#рютте
#реальность
#португалия
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