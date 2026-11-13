Федерация бокса России не будет участвовать в первенстве Европы без флага

Федерация бокса России намерена воздержаться от участия в первенстве Европы в Порече из-за позиции Министерства туризма и спорта Хорватии касательно выступления россиян. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России сообщает ТАСС .

Федерация бокса России намерена воздержаться от участия в первенстве Европы в Порече из-за позиции Министерства туризма и спорта Хорватии касательно выступления россиян. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России сообщает ТАСС.

Уточняется, что такое решение принято в том числе в связи с невыдачей виз членам делегации РФ.

"Наша твердая позиция хорошо известна: без флага и гимна России - никакого участия в международных соревнованиях. Очень жаль, что для хорватских чиновников политика оказалась в очередной раз важнее спорта. Вдвойне жаль, что от этого недальновидного решения пострадали юниоры, которые только начинают свой путь в спорте, но еще больше пострадали любители бокса - прежде всего хорватские, поскольку в составе российской команды действующие чемпионы мира и Европы", - заявил генеральный секретарь федерации Александр Беспутин.

"При этом хотелось бы поблагодарить за конструктивную позицию руководство World Boxing и European Boxing. Мы остается в постоянном контакте, встречаем понимание нашей позиции. Наше сотрудничество позволяет надеяться, что в будущем такого рода ситуации будут исключены", - отметил он.

Первенство Европы примет хорватский Пореч с 15 по 24 ноября. В нем будут участвовать спортсмены от 19 до 22 лет.