Российские ВС нанесли 12 групповых ударов по объектам на Украине

Российские войска совершили за прошедшую неделю 2 массированных и 12 групповых ударов по целям на Украине, поражены в том числе предприятия ВПК, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска совершили за прошедшую неделю 2 массированных и 12 групповых ударов по целям на Украине, поражены в том числе предприятия ВПК, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В период с 7 по 13 ноября Вооруженными силами РФ нанесены 2 массированных и 12 групповых ударов. В результате поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся Вооруженными силами Украины (ВСУ), цеха производства и места хранения крылатых ракет и робототехнических комплексов, включая беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - указали в МО РФ.