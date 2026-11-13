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Российские ВС нанесли 12 групповых ударов по объектам на Украине

Российские ВС нанесли 12 групповых ударов по объектам на Украине Российские ВС нанесли 12 групповых ударов по объектам на Украине

Российские войска совершили за прошедшую неделю 2 массированных и 12 групповых ударов по целям на Украине, поражены в том числе предприятия ВПК, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска совершили за прошедшую неделю 2 массированных и 12 групповых ударов по целям на Украине, поражены в том числе предприятия ВПК, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В период с 7 по 13 ноября Вооруженными силами РФ нанесены 2 массированных и 12 групповых ударов. В результате поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся Вооруженными силами Украины (ВСУ), цеха производства и места хранения крылатых ракет и робототехнических комплексов, включая беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - указали в МО РФ.

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Теги:
#украина
#вс рф
#групповые удары
#объекты
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