Sermitsiaq: Гренландия изменит часовой пояс

Парламент Гренландии утвердил решение об изменении часового пояса, информировало издание Sermitsiaq.

Таким образом, разница во времени между Гренландией и Данией с октября 2027 года будет составлять четыре часа и остров вернется к своему прежнему времени. Такое решение позволит избежать увеличения временной разницы с Данией до пяти часов в летний период.

В 2022 году парламентарии проголосовали за изменение часового пояса с UTC-3 на UTC-2. Тогда смысл этого шага объяснялся обеспечением равной разницы во времени как между Гренландией и США, так между Гренландией и Европой. Новый часовой пояс вступил в силу в марте 2023 года. На практике это означало, что часовой пояс у Гренландии не тот, что определен ее географическим положением.

Основные торговые партнеры Гренландии находятся в Европе, и большая временная разница с ними влечет за собой, как удорожание сотрудничества с ними, так и дополнительные сложности в его поддержании, сообщает ТАСС.