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Sermitsiaq: Гренландия изменит часовой пояс

Sermitsiaq: Гренландия изменит часовой пояс Sermitsiaq: Гренландия изменит часовой пояс

Парламент Гренландии утвердил решение об изменении часового пояса, информировало издание Sermitsiaq.

Парламент Гренландии утвердил решение об изменении часового пояса, информировало издание Sermitsiaq.

Таким образом, разница во времени между Гренландией и Данией с октября 2027 года будет составлять четыре часа и остров вернется к своему прежнему времени. Такое решение позволит избежать увеличения временной разницы с Данией до пяти часов в летний период.

В 2022 году парламентарии проголосовали за изменение часового пояса с UTC-3 на UTC-2. Тогда смысл этого шага объяснялся обеспечением равной разницы во времени как между Гренландией и США, так между Гренландией и Европой. Новый часовой пояс вступил в силу в марте 2023 года. На практике это означало, что часовой пояс у Гренландии не тот, что определен ее географическим положением.

Основные торговые партнеры Гренландии находятся в Европе, и большая временная разница с ними влечет за собой, как удорожание сотрудничества с ними, так и дополнительные сложности в его поддержании, сообщает ТАСС.

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Теги:
#гренландия
#2027 год
#часовой пояс
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