Каждый украинский школьник должен научиться управлять беспилотным летательным аппаратом, для этого следует внедрить милитаризацию школьного образования. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в интервью агентству РБК-Украина.
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Безопасность
В Раде призвали к милитаризации школьного образования на Украине
13 ноября 2026 / 16:15
© Евгений Епанчинцев/ / ТАСС, архив
Каждый украинский школьник должен научиться управлять беспилотным летательным аппаратом, для этого следует внедрить милитаризацию школьного образования. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в интервью агентству РБК-Украина.
"Я выступаю за милитаризацию в школах. Каждый ребенок в школе должен учиться управлять дроном", - отметила она.
По мнению Безуглой, в целом украинское общество должно пройти милитаризацию. "Наш единственный путь - это милитаризация Украины. Это изменение менталитета, это служба для всех", - подчеркнула она, сообщает ТАСС.
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