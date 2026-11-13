В Раде призвали к милитаризации школьного образования на Украине

Каждый украинский школьник должен научиться управлять беспилотным летательным аппаратом, для этого следует внедрить милитаризацию школьного образования. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в интервью агентству РБК-Украина.

Каждый украинский школьник должен научиться управлять беспилотным летательным аппаратом, для этого следует внедрить милитаризацию школьного образования. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в интервью агентству РБК-Украина.

"Я выступаю за милитаризацию в школах. Каждый ребенок в школе должен учиться управлять дроном", - отметила она.

По мнению Безуглой, в целом украинское общество должно пройти милитаризацию. "Наш единственный путь - это милитаризация Украины. Это изменение менталитета, это служба для всех", - подчеркнула она, сообщает ТАСС.