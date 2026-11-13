GLOBSEC Trends: большинство жителей Европы не верят в безопасность без помощи США

Европа в состоянии обеспечить свою безопасность без США, считают 49% европейцев. Об этом со ссылкой на данные исследования GLOBSEC Trends 2026 сообщает ТАСС .

Европа в состоянии обеспечить свою безопасность без США, считают 49% европейцев. Об этом со ссылкой на данные исследования GLOBSEC Trends 2026 сообщает ТАСС.

При этом самый низкий показатель отмечается в Латвии, где в способность Европы гарантировать свою защиту без участия Вашингтона верят лишь 38% респондентов. В Чехии данный показатель составил по 45%, в Венгрии и Эстонии - по 46%, а в Польше - 48%. Вместе с тем в Словакии мнения разделились поровну, а в Болгарии составили 51%, в Литве и Румынии - по 52%, Германии - 53%, Франции - 54% и Великобритании - 59%.

Кроме того, 71% граждан стран ЕС выступают за создание собственной армии объединения, а 78% поддерживают развитие оборонных возможностей сообщества параллельно с НАТО. Исследование также выявило рост недоверия к Соединенным Штатам: более трети респондентов в Европе теперь считают Вашингтон угрозой безопасности, а в ФРГ такого мнения придерживается 52% участников исследования.

Опрос проводился среди более 13,7 тыс. человек в 14 странах, включая 11 государств ЕС, Великобританию, США и Украину.