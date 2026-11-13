Токаев: при проверке сигналов о коррупции в Казахстане не будет деления на своих и чужих

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя задержания председателя правления госфонда \"Самрук-Казына\" Нурлана Жакупова и председателя нацкомпании \"Казахстанские железные дороги\" Елжаса Отыншиева заявил, что при проверке сигналов о коррупции в республике не будет делений на \"своих\" и чужих\".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя задержания председателя правления госфонда "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова и председателя нацкомпании "Казахстанские железные дороги" Елжаса Отыншиева заявил, что при проверке сигналов о коррупции в республике не будет делений на "своих" и чужих".

"Все сигналы о коррупционных правонарушениях руководителей различных уровней будут оперативно и тщательно проверяться соответствующими органами. Деления на "своих", "не очень своих" и, тем более, "чужих", безусловно, не будет. В нашей конституции отражен принцип равенства всех граждан перед Законом. Мы должны обеспечить реализацию этого требования", - подчеркнул глава государства в ходе совещания Совета безопасности, сообщает ТАСС.