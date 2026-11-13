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Песков напомнил, что это Евросоюз разорвал диалог с Россией

Песков напомнил, что это Евросоюз разорвал диалог с Россией Песков напомнил, что это Евросоюз разорвал диалог с Россией

Государства Европы инициировали разрыв любого диалога с Россией, в то время как президент РФ Владимир Путин сохраняет готовность к контактам с ними. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Государства Европы инициировали разрыв любого диалога с Россией, в то время как президент РФ Владимир Путин сохраняет готовность к контактам с ними. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос ТАСС о присоединении Европы к мирному урегулированию на Украине.

"Президент Путин никогда не отказывался от контактов с европейцами. И мы на самых разных уровнях много раз это повторяли. И президент Путин не был никогда инициатором сворачивания отношений с европейцами. От этого диалога отказались сами европейцы", - подчеркнул представитель Кремля.

"Мы неоднократно повторяли также, что он готов и открыт к любым контактам", - указал Песков. 

Вместе с тем, по его словам, европейские страны можно будет подключить к мирному процессу в тот момент, когда станет ясно, что они к этому готовы.

"После того как мы увидим их реальное намерение и готовность способствовать мирному процессу, тогда уже можно будет принимать реальное решение о проведении диалога по украинскому урегулированию в расширенном формате", - сказал пресс-секретарь. 

 
 
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Теги:
#песков
#рф
#ес
#диалог
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