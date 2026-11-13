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Политика

В Чехии заявили, что помощь Украине следует предоставлять вне бюджета ЕС

В Чехии заявили, что помощь Украине следует предоставлять вне бюджета ЕС В Чехии заявили, что помощь Украине следует предоставлять вне бюджета ЕС

Долгосрочный бюджет Европейского союза предназначен для стран объединения, и помощь Киеву должна оказываться вне его рамок. Соответствующую точку зрения изложил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перед началом неформального саммита ЕС в Дублине.

Долгосрочный бюджет Европейского союза предназначен для стран объединения, и помощь Киеву должна оказываться вне его рамок. Соответствующую точку зрения изложил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перед началом неформального саммита ЕС в Дублине.

"Европейский бюджет предназначен для стран-участниц и, безусловно, помощь Украине следует оказывать вне этого бюджета. Главное - мы нуждаемся в мире на Украине, а дальнейшее финансирование должно предназначаться для послевоенного восстановления этой страны. Нужен какой-то план Маршалла. Надеюсь, что все европейские лидеры согласятся, что нам нужен этот мир, поскольку иногда у меня появляется чувство, что к этой войне привыкли и что это нормально", - указал он, сообщает ТАСС.

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#украина
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#бюджет
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