В Чехии заявили, что помощь Украине следует предоставлять вне бюджета ЕС

Долгосрочный бюджет Европейского союза предназначен для стран объединения, и помощь Киеву должна оказываться вне его рамок. Соответствующую точку зрения изложил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перед началом неформального саммита ЕС в Дублине.

Долгосрочный бюджет Европейского союза предназначен для стран объединения, и помощь Киеву должна оказываться вне его рамок. Соответствующую точку зрения изложил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перед началом неформального саммита ЕС в Дублине.

"Европейский бюджет предназначен для стран-участниц и, безусловно, помощь Украине следует оказывать вне этого бюджета. Главное - мы нуждаемся в мире на Украине, а дальнейшее финансирование должно предназначаться для послевоенного восстановления этой страны. Нужен какой-то план Маршалла. Надеюсь, что все европейские лидеры согласятся, что нам нужен этот мир, поскольку иногда у меня появляется чувство, что к этой войне привыкли и что это нормально", - указал он, сообщает ТАСС.