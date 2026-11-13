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Спорт

ERR: Эстония уведомила FIS о запрете на выступление спортсменов из России

ERR: Эстония уведомила FIS о запрете на выступление спортсменов из России ERR: Эстония уведомила FIS о запрете на выступление спортсменов из России

Министерство культуры Эстонии уведомило Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) о том, что спортсмены из России и Белоруссии не смогут участвовать в турнирах на территории страны. Об этом информировало гостелерадио ERR.

Министерство культуры Эстонии уведомило Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) о том, что спортсмены из России и Белоруссии не смогут участвовать в турнирах на территории страны. Об этом информировало гостелерадио ERR.

"По мнению правительства Эстонии, соревнования с участием российских и белорусских спортсменов не могут проводиться на территории страны", - следует из заявления ведомства.

Некоторое время назад правительство Финляндии приняло решение об ужесточении правил въезда для граждан РФ. Ограничения касаются в том числе и российских профессиональных спортсменов, прибывающих в страну для краткосрочной работы по шенгенской визе. Новые правила вступят в силу 16 ноября текущего года.

В период с 18 по 24 января Эстония примет ЧМ по лыжным видам спорта среди спортсменов не старше 23 лет, сообщает ТАСС.

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Теги:
#запрет
#россияне
#эстония
#выступление
#fis
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