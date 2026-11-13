Песков: люди из Константиновки смогут уехать по выбору в Россию или на Украину

Инициированное президентом РФ Владимиром Путиным проведение гуманитарной операции в Константиновке подразумевает, что люди оттуда смогут уехать по своему желанию в Россию или на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Инициированное президентом РФ Владимиром Путиным проведение гуманитарной операции в Константиновке подразумевает, что люди оттуда смогут уехать по своему желанию в Россию или на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Инициатива направлена на то, чтобы дать возможность 400 или 500 гражданским, которые остаются в Константиновке, выйти из этого населенного пункта, и далее уехать, кто куда захочет: если кто-то захочет - в сторону Украины, кто захочет - в сторону России", - сказал он в ходе брифинга

Провести гуманитарную миссию в Константиновке Путин предложил в четверг на встрече в Кремле с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Песков уточнил, что "эта инициатива касается продолжения опыта, полученного в Алешках", сообщает ТАСС.