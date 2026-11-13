Politico: в Евросоюзе призвали запретить сигареты с фильтром

Крупные европейские города призвали запретить использование сигаретных фильтров в Евросоюзе, обращая внимание, что окурки являются основной причиной загрязнения городской среды. Об этом информировало европейское издание Politico.

Крупные европейские города призвали запретить использование сигаретных фильтров в Евросоюзе, обращая внимание, что окурки являются основной причиной загрязнения городской среды. Об этом информировало европейское издание Politico.

Сообщается, что Брюссель, Дублин, Генуя, Мюнхен и другие города подключились к инициативе "Нет фильтрам", предложенной муниципалитетом Гааги и одобренной правительством Нидерландов.

"Сигаретные окурки составляют 30% всего мусора в Брюсселе. Эти отходы не только портят облик города, но и ложатся тяжелым бременем на наши уборочные службы", - указал один из советников городской администрации в беседе с Politico.

По данным издания, большинство сигаретных фильтров изготавливаются из ацетилцеллюлозы, которая плохо разлагается. Вместе с тем имеющиеся биоразлагаемые альтернативы не находят популярности, сообщает ТАСС.