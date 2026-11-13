Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 6 177 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 4 ракеты Rusty Dagger и 6 177 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 4 ракеты Rusty Dagger и 6 177 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 18 управляемых авиационных бомб, 4 крылатые ракеты Rusty Dagger производства США, 4 крылатые ракеты большой дальности "Нептун", 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 6 177 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 287 220 беспилотников, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 632 танка и других боевых бронемашин, 1 796 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 923 орудия полевой артиллерии и минометов, 77 112 единиц специальной военной автомобильной техники.