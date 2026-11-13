В Словении выступили против увязки бюджета ЕС с помощью Украине

Вопрос утверждения долгосрочного бюджета Европейского союза не следует увязывать с помощью Украине. Такое мнение выразил премьер-министр Словении Янез Янша при общении с журналистами перед началом неформального саммита ЕС в Дублине.

Вопрос утверждения долгосрочного бюджета Европейского союза не следует увязывать с помощью Украине. Такое мнение выразил премьер-министр Словении Янез Янша при общении с журналистами перед началом неформального саммита ЕС в Дублине.

"Мы выступаем против подобной увязки, так как переговоры по следующему семилетнему бюджету Евросоюза и без того весьма сложны, и вызывает большие сомнения, удастся ли нам завершить их к концу года", - сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос.

Никоторое время назад британская газета Financial Times информировала о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц в письме председателю Евросовета Антониу Коште пригрозил заблокировать принятие семилетнего бюджета ЕС, если все государства сообщества не возьмут на себя обязательство выделять финансовую помощь Киеву, сообщает ТАСС.