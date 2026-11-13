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Политика

Медведев: "Единая Россия" не имеет права на ошибку

Медведев: "Единая Россия" не имеет права на ошибку Медведев: "Единая Россия" не имеет права на ошибку

Партия \"Единая Россия\" не имеет права на ошибку, поскольку это может сказаться на авторитете всех органов власти. На этом акцентировал внимание зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на семинаре актива фракции \"Единая Россия\" в Госдуме IX созыва.

Партия "Единая Россия" не имеет права на ошибку, поскольку это может сказаться на авторитете всех органов власти. На этом акцентировал внимание зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на семинаре актива фракции "Единая Россия" в Госдуме IX созыва.

"У нас нет права на ошибку, так как это влечет за собой цепную реакцию. В конечном итоге это отражается на авторитете всех органов власти в стране, включая даже президента. Поэтому цена непродуманных действий на самом деле очень высока", - сказал он.

Политик отметил, что каждый из членов "Единой России" может опираться на партийную вертикаль, понимая, что он часть большой и сплоченной команды. "Важно, чтобы каждый наш товарищ, каждый депутат вносил свой вклад в работу партии в информационном поле", - заключил он, сообщает ТАСС.

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Теги:
#ошибки
#медведев
#ер
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#авторитет
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