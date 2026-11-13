Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 ноября 2026 / 22:31
КОТИРОВКИ
USD
13/11
82.9803
EUR
13/11
92.3322
Новости часа
Ван И: Китай и США должны реализовать договоренности о стратстабильности Президент Мексики опровергла информацию об идущих в США караванах мигрантов
Москва
13 ноября 2026 / 22:31
Котировки
USD
13/11
currency
82.9803
0.0000
EUR
13/11
currency
92.3322
0.0000
Политолог Журавлев: переговоры в Абу-Даби – шаг на долгом пути к миру
Политолог Журавлев: переговоры в Абу-Даби – шаг на долгом пути к миру
13 ноября 2026 / 10:03
Переговоры в Абу-Даби перевернули шахматную доску. Мнение
Переговоры в Абу-Даби перевернули шахматную доску. Мнение
13 ноября 2026 / 09:57
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
13 ноября 2026 / 09:36
Европа должна определиться, чего она хочет: мира или войны
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность

Песков: Украина может разминировать Константиновку, если контролирует ее

Песков: Украина может разминировать Константиновку, если контролирует ее Песков: Украина может разминировать Константиновку, если контролирует ее

Украина может разминировать подъездные пути к Константиновке, если утверждает, что населенный пункт находится под ее контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Украина может разминировать подъездные пути к Константиновке, если утверждает, что населенный пункт находится под ее контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Мы утверждаем, что именно мы контролируем Константиновку, и поэтому готовы начать разминирование. На это понадобится пять дней, и затем после того как будут согласованы все гарантии безопасности, - провести гуманитарную операцию", - отметил он.

"Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они проведут разминирование", - указал представитель Кремля, сообщает ТАСС

  • new_top
Теги:
#песков
#киев
#константиновка
#разминирование
Также по теме:
13.11.2026 17:45
Песков: люди из Константиновки смогут уехать по выбору в Россию или на Украину
13.11.2026 16:15
В Раде призвали к милитаризации школьного образования на Украине
11.11.2026 20:59
Мединский отверг возможность обменов территорий c Украиной
11.11.2026 19:46
Мединский: Москва и Киев условились о масштабном обмене пленными
11.11.2026 10:19
Кушнер назвал конструктивной встречу в ОАЭ
10.11.2026 18:45
В Японии сообщили о решении глав МИД "семерки" продолжать поддержку Украины
10.11.2026 12:15
Рубио сообщил о встрече с главой МИД Украины
09.11.2026 17:15
Зеленский заявил о тяжелой ситуации с подачей света, воды и тепла на Украине
09.11.2026 16:44
Кремль оценил заявление Трампа о "форме" Украины
09.11.2026 11:37
СВР сообщила о планах ЕС усложнить жизнь украинским уклонистам
Политолог Журавлев: переговоры в Абу-Даби – шаг на долгом пути к миру
Политолог Журавлев: переговоры в Абу-Даби – шаг на долгом пути к миру
Переговоры в Абу-Даби перевернули шахматную доску. Мнение
Переговоры в Абу-Даби перевернули шахматную доску. Мнение
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
Европа должна определиться, чего она хочет: мира или войны
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
19:45
Ван И: Китай и США должны реализовать договоренности о стратстабильности
19:28
Президент Мексики опровергла информацию об идущих в США караванах мигрантов
19:15
Скончался актер из фильма "Няньки" Кристиан Казинс
18:59
Песков: Украина может разминировать Константиновку, если контролирует ее
18:45
Медведев: "Единая Россия" не имеет права на ошибку
18:33
В Словении выступили против увязки бюджета ЕС с помощью Украине
18:14
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 6 177 беспилотников ВСУ
17:59
Politico: в Евросоюзе призвали запретить сигареты с фильтром
17:45
Песков: люди из Константиновки смогут уехать по выбору в Россию или на Украину
17:31
ERR: Эстония уведомила FIS о запрете на выступление спортсменов из России
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО