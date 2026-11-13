Украина может разминировать подъездные пути к Константиновке, если утверждает, что населенный пункт находится под ее контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Политолог Журавлев: переговоры в Абу-Даби – шаг на долгом пути к миру
13 ноября 2026 / 10:03
Переговоры в Абу-Даби перевернули шахматную доску. Мнение
13 ноября 2026 / 09:57
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
13 ноября 2026 / 09:36
Безопасность
Песков: Украина может разминировать Константиновку, если контролирует ее
13 ноября 2026 / 18:59
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Украина может разминировать подъездные пути к Константиновке, если утверждает, что населенный пункт находится под ее контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
"Мы утверждаем, что именно мы контролируем Константиновку, и поэтому готовы начать разминирование. На это понадобится пять дней, и затем после того как будут согласованы все гарантии безопасности, - провести гуманитарную операцию", - отметил он.
"Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они проведут разминирование", - указал представитель Кремля, сообщает ТАСС
Также по теме:
13.11.2026 16:15В Раде призвали к милитаризации школьного образования на Украине
11.11.2026 20:59Мединский отверг возможность обменов территорий c Украиной
11.11.2026 19:46Мединский: Москва и Киев условились о масштабном обмене пленными
11.11.2026 10:19Кушнер назвал конструктивной встречу в ОАЭ
10.11.2026 12:15Рубио сообщил о встрече с главой МИД Украины
09.11.2026 16:44Кремль оценил заявление Трампа о "форме" Украины
09.11.2026 11:37СВР сообщила о планах ЕС усложнить жизнь украинским уклонистам
Актуально