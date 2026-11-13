Украина может разминировать подъездные пути к Константиновке, если утверждает, что населенный пункт находится под ее контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Украина может разминировать подъездные пути к Константиновке, если утверждает, что населенный пункт находится под ее контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Мы утверждаем, что именно мы контролируем Константиновку, и поэтому готовы начать разминирование. На это понадобится пять дней, и затем после того как будут согласованы все гарантии безопасности, - провести гуманитарную операцию", - отметил он.

"Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они проведут разминирование", - указал представитель Кремля, сообщает ТАСС