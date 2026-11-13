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Скончался актер из фильма "Няньки" Кристиан Казинс

Скончался актер из фильма "Няньки" Кристиан Казинс Скончался актер из фильма "Няньки" Кристиан Казинс

Американский актер Кристиан Казинс, известный по роли в фильме \"Няньки\" (Twin Sitters, 1994), скончался на 44-м году жизни. Об этом информировал портал TMZ, ссылаясь на сводного брата актера Йонаса Розера.

Американский актер Кристиан Казинс, известный по роли в фильме "Няньки" (Twin Sitters, 1994), скончался на 44-м году жизни. Об этом информировал портал TMZ, ссылаясь на сводного брата актера Йонаса Розера.

Сообщается, что смерть Казинса наступила 20 октября из-за заболевания печени.

Кристиан Казинс родился в Калифорнии в 1983 году. Первую роль он исполнил в возрасте 4 лет вместе со своим братом-близнецом Джозефом Казинсом в сериале "Тихая пристань" (Knots Landing, 1979-1993). Позднее братья Казинсы снялись в кинокартинах "Детсадовский полицейский" (Kindergarten Cop, 1990) и "Няньки", сообщает ТАСС.

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Теги:
#смерть
#актер
#няньки
#кристиан казинс
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