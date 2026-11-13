Президент Мексики опровергла информацию об идущих в США караванах мигрантов

Караваны мигрантов сейчас не движутся по территории Мексики в сторону американской границы, все сформировавшиеся ранее шествия распались на юге республики. С таким заявлением выступила президент страны Клаудия Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.

Караваны мигрантов сейчас не движутся по территории Мексики в сторону американской границы, все сформировавшиеся ранее шествия распались на юге республики. С таким заявлением выступила президент страны Клаудия Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.

"Мне не хотелось бы вступать в полемику с президентом США Дональдом Трампом, у них своя манера взаимодействовать и информировать американцев. Однако мы можем со всей ответственностью заявить, что в настоящее время нет ни одного каравана, который двигался бы транзитом к северной границе", - отметила она.

Шейнбаум также обратила внимание, что из двух шествий, о которых стало известно накануне, одно уже полностью прекратило движение, в то время как второе только формируется, и с ним уже ведут разъяснительную работу компетентные службы.

"С момента прихода к власти президента Трампа таких караванов было 24 - они распались благодаря предоставленной им информации о том, что прохода через мексиканскую границу в сторону США нет", - указала глава государства.

Некоторое время назад Трамп в соцсети Truth Соц. сети пригрозил удвоить размер пошлин, действующих в отношении Мексики, если республика не пресечет потоки нелегальных мигрантов. По его словам, через мексиканскую территорию в сторону США движутся "огромные караваны", а причиной вторжения послужило "якобы поражение Республиканской партии на промежуточных выборах", сообщает ТАСС.