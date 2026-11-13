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Безопасность

Ван И: Китай и США должны реализовать договоренности о стратстабильности

Ван И: Китай и США должны реализовать договоренности о стратстабильности Ван И: Китай и США должны реализовать договоренности о стратстабильности

Пекин и Вашингтон должны реализовать договоренности о построении конструктивных отношений стратегической стабильности. На это обратил внимание глава МИД КНР Ван И при общении в Пекине с американскими участниками китайско-американского политического диалога 2026 года, передает агентство Xinhua.

Пекин и Вашингтон должны реализовать договоренности о построении конструктивных отношений стратегической стабильности. На это обратил внимание глава МИД КНР Ван И при общении в Пекине с американскими участниками китайско-американского политического диалога 2026 года, передает агентство Xinhua.

По словам министра, "Китай и США должны четко определить цели совместных усилий, расширять сферы взаимовыгодного сотрудничества, укреплять основу двусторонних отношений и стремиться к поддержанию мира и стабильности во всем мире".

Ван И также заявил о необходимости придерживаться принципов мирного сосуществования, взаимовыгодного сотрудничества и взаимного уважения, сообщает ТАСС.

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Теги:
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#договоренности
#стратстабильность
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