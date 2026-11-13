Мерц анонсировал переговоры по Украине с участием представителей Европы

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с утверждением о том, что в ближайшие недели впервые пройдут переговоры по Украине с участием представителей ряда европейских стран, сообщает газета Bild.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с утверждением о том, что в ближайшие недели впервые пройдут переговоры по Украине с участием представителей ряда европейских стран, сообщает газета Bild.

По его словам, "впервые в ближайшие недели пройдут предметные мирные переговоры, на которых будет представлена Европа". Глава германского правительства отметил, что участвовать в них будут, вероятнее всего, представители тех европейских стран, которые ранее проводили с американцами и украинцами консультации в столице ОАЭ. Германия - "совершенно ясно" - примет участие в переговорах, сказал Мерц в ходе неформального саммита ЕС в Дублине.

В Абу-Даби 10-11 ноября прошли российско-американо-украинские переговоры. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский, во главе украинской был - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Кроме того, за столом переговоров на момент их начала присутствовали американские эмиссары Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, главком сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян, передает ТАСС.