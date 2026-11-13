В ГД внесли проект закона о беспилотном транспорте

Правительство РФ представило на рассмотрение Госдумы проект закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство РФ представило на рассмотрение Госдумы проект закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что официальным представителем кабинета министров при рассмотрении инициативы палатами Федерального собрания назначен статс-секретарь - замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев.

Инициатива подразумевает пять уровней автоматизации управления транспортными средствами. При третьем уровне автомобиль сможет двигаться самостоятельно, при этом в салоне должен находиться водитель. Четвертый уровень допускает движение без водителя с возможностью дистанционной поддержки, а пятый предусматривает полностью автономное управление без участия человека.

Вместе с тем законопроект вводит обязанности производителей и операторов дистанционной поддержки, а также требования к техобслуживанию, обновлению ПО и хранению данных на территории РФ.

Кроме того, для допуска беспилотных автомобилей к движению предполагается обязательное страхование, оснащение устройствами регистрации данных и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, сообщает ТАСС.