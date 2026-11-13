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CNN: Вэнс может отказаться от участия в президентских выборах 2028 года

CNN: Вэнс может отказаться от участия в президентских выборах 2028 года CNN: Вэнс может отказаться от участия в президентских выборах 2028 года

Вице-президент США Джей Ди Вэнс всерьез допускает возможность отказаться от участия в президентских выборах 2028 года после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс. Об этом со ссылкой на осведомленные источники передает телеканал CNN.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс всерьез допускает возможность отказаться от участия в президентских выборах 2028 года после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс. Об этом со ссылкой на осведомленные источники передает телеканал CNN.

"Я не буду удивлен любому его решению. Ему всего 42 года. Он достаточно молод, чтобы предпринять еще одну попытку, если текущие условия сделают успех невозможным", - сказал один из источников телеканала.

Как отмечается, одним из ключевых факторов, влияющих на решение Вэнса, является продолжающаяся война с Ираном. Его союзники обеспокоены тем, что конфликт может серьезно осложнить перспективы республиканцев на выборах главы государства. "Вопрос не в том, сможет ли Джей Ди победить. Вопрос в том, сможет ли вообще какой-либо республиканец победить, если война с Ираном продолжится", - указал один из собеседников CNN.

Вместе с тем некоторые сторонники Вэнса по-прежнему полагают, что он выдвинет свою кандидатуру. В материале указывается, что распространенное политиком после промежуточных выборов сообщение, в котором он объяснил поражение республиканцев конфликтом с Ираном, вызвало раздражение у нынешнего американского лидера Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

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Теги:
#сша
#президент
#выборы
#вэнс
#отказ
#участие
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