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ВЦИОМ: о доверии Путину заявили более 75% российских граждан

ВЦИОМ: о доверии Путину заявили более 75% российских граждан ВЦИОМ: о доверии Путину заявили более 75% российских граждан

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 75,1%. Опрос проводился в период со 2 по 8 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 75,1%. Опрос проводился в период со 2 по 8 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 75,1% опрошенных, уровень одобрения деятельности главы государства составляет 71,4%", - свидетельствуют данные соцслужбы.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 42,9% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 43,1% участников исследования. О доверии Мишустину заявили 53,5% сограждан.

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 34,5%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 24,2%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 21,3%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 12,2%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 32,8%, КПРФ - 14,7%, ЛДПР - 9,3%, "Справедливой России" - 3,4%, "Новых людей" - 9%.

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Теги:
#путин
#доверие
#россияне
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