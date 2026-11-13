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Политика

Мерц заявил, что в ЕС боятся новых "сюрпризов" от США

Мерц заявил, что в ЕС боятся новых "сюрпризов" от США Мерц заявил, что в ЕС боятся новых "сюрпризов" от США

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в Европе опасаются новых \"сюрпризов\" от Соединенных Штатов в украинском вопросе.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в Европе опасаются новых "сюрпризов" от Соединенных Штатов в украинском вопросе.

"Мы знаем, что президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе обсудить Украину с российским лидером Владимиром Путиным", - отметил он при общении с журналистами на полях встречи Европейского политического сообщества в Дублине.

"Здесь некоторые опасаются, что это может стать вторым моментом Анкориджа. В связи с этим я хочу еще повторить наш сигнал США - пожалуйста, никаких сюрпризов", - указал глава германского правительства.

В Шэньчжэне (провинция Гуандун, Южный Китай) 18-19 ноября пройдет 33-я неформальная встреча лидеров АТЭС. Российскую делегацию на ней возглавит Путин.

15 августа прошлого года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске состоялась первая с 2021 года встреча президентов РФ и США. Главной темой саммита стало урегулирование конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

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Теги:
#сша
#украина
#ес
#мерц
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