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Безопасность

Туск заявил, что Польша не будет оплачивать закупки оружия для Украины

Туск заявил, что Польша не будет оплачивать закупки оружия для Украины Туск заявил, что Польша не будет оплачивать закупки оружия для Украины

Польша временно воздержится от финансирования программы НАТО по закупкам оружия у США для Украины. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск в ходе пресс-конференции, передает телеканал TVP Info.

Польша временно воздержится от финансирования программы НАТО по закупкам оружия у США для Украины. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск в ходе пресс-конференции, передает телеканал TVP Info.

"Я уведомил генсека НАТО Марка Рютте, что мы не будем пока делать взносы в программу PURL - европейские деньги на американское оружие для Украины", - сказал политик.

Он аргументировал такое решение высоким бюджетным дефицитом и расходами на оборону Польши, сообщает ТАСС.

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Теги:
#украина
#польша
#оружие
#туск
#финансирование
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