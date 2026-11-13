Туск заявил, что Польша не будет оплачивать закупки оружия для Украины

Польша временно воздержится от финансирования программы НАТО по закупкам оружия у США для Украины. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск в ходе пресс-конференции, передает телеканал TVP Info.

Польша временно воздержится от финансирования программы НАТО по закупкам оружия у США для Украины. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск в ходе пресс-конференции, передает телеканал TVP Info.

"Я уведомил генсека НАТО Марка Рютте, что мы не будем пока делать взносы в программу PURL - европейские деньги на американское оружие для Украины", - сказал политик.

Он аргументировал такое решение высоким бюджетным дефицитом и расходами на оборону Польши, сообщает ТАСС.