Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
14 ноября 2026 / 02:47
КОТИРОВКИ
USD
14/11
82.1516
EUR
14/11
91.0322
Новости часа
AFP: Евросоюз определил группу переговорщиков для контактов с Россией Медведев: ЕС на переговоры по урегулированию на Украине никто пока не звал
Москва
14 ноября 2026 / 02:47
Котировки
USD
14/11
currency
82.1516
0.0000
EUR
14/11
currency
91.0322
0.0000
Политолог Журавлев: переговоры в Абу-Даби – шаг на долгом пути к миру
Политолог Журавлев: переговоры в Абу-Даби – шаг на долгом пути к миру
13 ноября 2026 / 10:03
Переговоры в Абу-Даби перевернули шахматную доску. Мнение
Переговоры в Абу-Даби перевернули шахматную доску. Мнение
13 ноября 2026 / 09:57
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
13 ноября 2026 / 09:36
Европа должна определиться, чего она хочет: мира или войны
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Евроведение / Переговоры по Украине
Политика

Медведев: ЕС на переговоры по урегулированию на Украине никто пока не звал

Медведев: ЕС на переговоры по урегулированию на Украине никто пока не звал Медведев: ЕС на переговоры по урегулированию на Украине никто пока не звал

На переговорах по Украине главу евродипломатии Каю Каллас не хотят там видеть не потому что она \"жесткий переговорщик\", а из-за того что она \"глупая\". Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в \"Макс\".

На переговорах по Украине главу евродипломатии Каю Каллас не хотят там видеть не потому что она "жесткий переговорщик", а из-за того что она "глупая". Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в "Макс".

"Кая Каллас цитирует А. А. Громыко (!), пишет, что должна представлять Европейский союз и что "русские ее не хотят видеть" в этом качестве. Ее вообще никто не хочет, но не потому, что она "жесткий переговорщик", а потому, что она просто глупа", - отметил политик.

Вместе с тем, по его словам, "ЕС вообще никто пока на переговоры по конфликту не звал", сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#украина
#переговоры
#евросоюз
#медведев
Также по теме:
13.11.2026 21:59
AFP: Евросоюз определил группу переговорщиков для контактов с Россией
13.11.2026 21:21
Туск заявил, что Польша не будет оплачивать закупки оружия для Украины
13.11.2026 19:59
Мерц анонсировал переговоры по Украине с участием представителей Европы
13.11.2026 18:33
В Словении выступили против увязки бюджета ЕС с помощью Украине
13.11.2026 17:59
Politico: в Евросоюзе призвали запретить сигареты с фильтром
13.11.2026 17:16
В Чехии заявили, что помощь Украине следует предоставлять вне бюджета ЕС
13.11.2026 16:59
Песков напомнил, что это Евросоюз разорвал диалог с Россией
13.11.2026 15:59
Sermitsiaq: Гренландия изменит часовой пояс
13.11.2026 15:14
Премьер Португалии назвал Рютте "оторванным от реальности"
13.11.2026 13:30
Премьер Эстонии считает, что Европа попала в ловушку в переговорах по Украине
Политолог Журавлев: переговоры в Абу-Даби – шаг на долгом пути к миру
Политолог Журавлев: переговоры в Абу-Даби – шаг на долгом пути к миру
Переговоры в Абу-Даби перевернули шахматную доску. Мнение
Переговоры в Абу-Даби перевернули шахматную доску. Мнение
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
Европа должна определиться, чего она хочет: мира или войны
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
21:59
AFP: Евросоюз определил группу переговорщиков для контактов с Россией
21:40
Медведев: ЕС на переговоры по урегулированию на Украине никто пока не звал
21:21
Туск заявил, что Польша не будет оплачивать закупки оружия для Украины
20:57
Мерц заявил, что в ЕС боятся новых "сюрпризов" от США
20:45
ВЦИОМ: о доверии Путину заявили более 75% российских граждан
20:31
CNN: Вэнс может отказаться от участия в президентских выборах 2028 года
20:15
В ГД внесли проект закона о беспилотном транспорте
19:59
Мерц анонсировал переговоры по Украине с участием представителей Европы
19:45
Ван И: Китай и США должны реализовать договоренности о стратстабильности
19:28
Президент Мексики опровергла информацию об идущих в США караванах мигрантов
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО