На переговорах по Украине главу евродипломатии Каю Каллас не хотят там видеть не потому что она \"жесткий переговорщик\", а из-за того что она \"глупая\". Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в \"Макс\".
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Политика
Медведев: ЕС на переговоры по урегулированию на Украине никто пока не звал
13 ноября 2026 / 21:40
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
На переговорах по Украине главу евродипломатии Каю Каллас не хотят там видеть не потому что она "жесткий переговорщик", а из-за того что она "глупая". Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в "Макс".
"Кая Каллас цитирует А. А. Громыко (!), пишет, что должна представлять Европейский союз и что "русские ее не хотят видеть" в этом качестве. Ее вообще никто не хочет, но не потому, что она "жесткий переговорщик", а потому, что она просто глупа", - отметил политик.
Вместе с тем, по его словам, "ЕС вообще никто пока на переговоры по конфликту не звал", сообщает ТАСС.
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