На переговорах по Украине главу евродипломатии Каю Каллас не хотят там видеть не потому что она \"жесткий переговорщик\", а из-за того что она \"глупая\". Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в \" Макс \".

На переговорах по Украине главу евродипломатии Каю Каллас не хотят там видеть не потому что она "жесткий переговорщик", а из-за того что она "глупая". Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в "Макс".

"Кая Каллас цитирует А. А. Громыко (!), пишет, что должна представлять Европейский союз и что "русские ее не хотят видеть" в этом качестве. Ее вообще никто не хочет, но не потому, что она "жесткий переговорщик", а потому, что она просто глупа", - отметил политик.

Вместе с тем, по его словам, "ЕС вообще никто пока на переговоры по конфликту не звал", сообщает ТАСС.