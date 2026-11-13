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AFP: Евросоюз определил группу переговорщиков для контактов с Россией

AFP: Евросоюз определил группу переговорщиков для контактов с Россией AFP: Евросоюз определил группу переговорщиков для контактов с Россией

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Дублине определили состав делегации для участия в экспертных переговорах с Россией. Об этом со ссылкой на европейский источник передает Agence France-Presse.

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Дублине определили состав делегации для участия в экспертных переговорах с Россией. Об этом со ссылкой на европейский источник передает Agence France-Presse.

Сообщается, что в состав делегации войдут представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Италии, Франции и Польши, а также не входящей в сообщество Великобритании. Фактически в ЕС утвердили тот же состав группы, что находилась в столице ОАЭ.

Российско-американо-украинские переговоры прошли в Абу-Даби 10-11 ноября. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Кроме того, за столом переговоров присутствовали американские эмиссары Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, главком сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#ес
#контакты
#переговорщики
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