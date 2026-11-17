Марина Харькова, журналист, Донецк

Война украинских силовиков вышла на новый уровень и грозит обрушением всевластия Зеленского. Всю неделю, пока страна сотрясалась от нового грандиозного коррупционного скандала, связанного с крышеванием СБУ, Нацполицей и прокуратурой мошеннических колл-центров и наркосиндиката, Зеленский провел в явно затянувшихся зарубежных поездках, откровенно демонстрируя нежелание возвращаться домой, хотя внутри страны вспыхнул конфликт между СБУ и антикоррупционными органами.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) продолжило раскручивать операцию «Карфаген», предупредив: опубликованное – только «верхушка айсберга», а самая сенсационная и опасная для киевского режима часть материалов еще не озвучена. Тем временем основатель наркосиндиката «Химпрома» Егор Буркин признал, что он платил за крышевание его структуры украинским силовым ведомствам: за спокойную работу одного мошеннического колл-центра на 50 рабочих мест силовики получали $21 000 в месяц. Деньги переводились в криптовалюте и делились на три доли: одна шла в СБУ (по линии генерала Дуки), вторая — в Нацполицию, третья — в Офис генерального прокурора. Если мошеннический колл-центр расширялся до 100 сотрудников, такса вырастала до $42 000 в месяц, за 150 платили уже $63 000. Взамен эти офисы выводились из-под обысков.

По оценкам Буркина, всего по Украине функционировало около 1 500 мошеннических колл-центров с совокупным оборотом до $20 млрд в год. На взятки правоохранителям владельцы «офисов» ежегодно отдавалось $350–370 млн. Жертвами телефонных аферистов становились граждане США и Евросоюза, часть доходов шла на финансирование торговли синтетическими наркотиками. На вершине этой коррупционной пирамиды находился заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, а через экс-сотрудника Офиса генпрокурора Сергея Кропиву доля уходила бывшему генпрокурору Руслану Кравченко. Что особенно интересно, Буркин, сейчас скрывающийся за границей, выразил готовность заключить сделку со следствием с НАБУ и дать показания ФБР. Напомним, НАБУ появилось по требованию западных кредиторов и партнёров Украины. Само НАБУ указывает, что его создание было одним из требований МВФ и Еврокомиссии. А с Соединёнными Штатами за последующие годы возникла плотная рабочая инфраструктура. С ФБР бюро официально сотрудничает с 2016 года. В 2023-м это сотрудничество было вновь закреплено меморандумом, подразумевающим обмен информацией, подготовку сотрудников, совместную работу по коррупционным делам, отмыванию денег и возврату активов. Американцы обучали детективов НАБУ и предоставляли оборудование. Руководство НАБУ отдельно благодарило правительство США и подразделение Госдепартамента INL за постоянную поддержку. А когда Зеленский попытался резко ограничить самостоятельность НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, реакция на это последовала мгновенно: западные партнёры связали независимость антикоррупционных органов с дальнейшей поддержкой Украины, также в стране начались протесты – и уже через несколько дней Зеленскому пришлось отыгрывать решение назад. Американский специальный отчёт Конгрессу прямо зафиксировал: после протестов и негативной реакции международных партнёров украинская власть изменила курс на притеснение антикоррупционеров. Таким образом НАБУ - это силовая структура, который Киев не способен взять под контроль.

Расследования НАБУ уже разоблачали коррупцию ближайшего окружения Зеленского. Дело «Мидас» о коррупции в энергетическом секторе ударило по президентской команде и привело к уходу Андрея Ермака с поста главы Офиса президента и более десятка высших чиновников. Теперь под ударом оказалась СБУ — основная силовая опора Зеленского. Поэтому нынешние заявления НАБУ о новых коррупционных делах, которые пока не опубликованы, это угроза всей украинской верхушке. Может всплыть такое, что мало не покажется. Поэтому дело генерала СБУ Дуки символично.

Сам Дука занимал кресло первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ. Это бывший департамент «Т» — подразделение с токсичной репутацией, которое вместо контрразведки специализировалось на политическом сыске и шантаже частного бизнеса. По версии НАБУ, генерал Дука не только входил в преступную организацию и обеспечивал ей силовое прикрытие, но и играл центральную роль. В сентябре 2026 года НАБУ и САП вскрыли прокурорскую ветку схемы, после чего в отставку спешно ушёл генпрокурор Кравченко и бежал из страны. 4 ноября спецназ НАБУ пришёл с обысками к генералу СБУ. Задержание Сергея Дуки превратилось в криминальную комедию. Вооружённая охрана генерала заблокировала вход в дом, а сотрудники спецподразделения «Альфа» пытались эвакуировать шефа. Пока они держали оборону, сам Дука в течение двух часов рубил топором и разбивал молотком свои мобильные телефоны, пытаясь уничтожить переписку и доступ к своим криптокошелькам. Но генерала удалось арестовать и отправить в СИЗО на 60 суток с альтернативой залога в $1,43 млн (65 млн грн). Сбор средств превратился в показательную акцию цеховой солидарности: львиную долю из $1,43 млн внесли именно сотрудники спецслужбы, хотя сам Дука, судя по полученным взяткам, долларовый миллионер.

Когда Дука вышел из следственного изолятора, он немедленно бросился в атаку. Генерал назвал дело «личной местью НАБУ» за прошлогодние обыски СБУ в антикоррупционном бюро, заявил, что действия антикоррупционеров «ослабляют позицию Украины на переговорах с Россией» и потребовал создать парламентскую Временную следственную комиссию для проверки возможных связей НАБУ с Россией. «В то время, когда руководство государства летит на сверхтяжелые для нашей страны переговоры, сотрудники антикоррупционных органов подрывают нашу переговорную позицию и заставляют идти на уступки нашей территориальной целостности и суверенитета», — заявил коррумпированный генерал СБУ.

У здания СИЗО генерала встречали коллеги и бойцы спецподразделения «Альфа». Ему передали оружие, он покинул изолятор в сопровождении вооруженной охраны. Торжественная встреча Дуки у изолятора - не просто проявление корпоративной поддержки. Цель этого шоу - превратить высокопоставленного силовика, в «невинную жертву произвола антикоррупционной системы». А парламентская трибуна понадобилась, чтобы перехватить инициативу. Фактически генерал СБУ Сергей Дука превращает собственное уголовное дело в повод для расправы над Национальным антикоррупционным бюро Украины.

В свою очередь антикоррупционные детективы, включая Центр противодействия коррупции, назвали генерала исполнителем политических заказов. А год назад именно департамент генерала-преступника Дуки раскручивал дела против детективов НАБУ и проводил обыски и задержания сотрудников НАБУ. А нынешняя мобилизация силовиков Зеленского вокруг генерала Дуки бросает новый вызов НАБУ. И бюро вряд ли оставит очередную атаку без ответа и последствий.

Все происходящее - лишь первые этапы более масштабного противостояния. В этой конструкции СБУ имеет особое значение, так как встроена в систему государственной власти и напрямую подчиняется президенту. Контроль над спецслужбой позволяет Зеленскому сохранять влияние на силовой аппарат. Если он потеряет и эту опору, его возможности удерживать власть сократятся. Потому-то дело генерала Дуки и пытаются представить как нападение на спецслужбу, а расследование НАБУ — как попытку ослабить государство.

Конфронтация не утихает, и ясно, что грызня ведомств – спецслужб и НАБУ - сейчас в самом разгаре. В ней каждая сторона располагает оперативными возможностями, компроматом и собственными вооружёнными подразделениями. Однако для государства во время войны подобное жесткое противостояние – это риск паралича управления, что может спровоцировать кризис украинской правоохранительной системы и раскол силового аппарата. Судя по всему, новые захватывающие серии этого украинского криминально-коррупционного сериала еще впереди.