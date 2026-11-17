Новым послом Японии в России назначен 63-летний Хидэки Уяму. Об этом сказано в уведомлении о кадровых назначениях, распространенном МИД Японии.
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Политика
Новым послом Японии в России назначен Хидэки Уяму
17 ноября 2026 / 14:16
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Новым послом Японии в России назначен 63-летний Хидэки Уяму. Об этом сказано в уведомлении о кадровых назначениях, распространенном МИД Японии.
Уяма работает в министерстве иностранных дел Японии с 1988 года. До этого он возглавлял российский отдел дипведомства, руководил европейским департаментом МИД, а также был послом в Дании.
С декабря прошлого года Уяма был послом по вопросам прав человека, международного миротворчества, а также представителем Японии на консультативных совещаниях по Договору об Антарктике (КСДА).
Во главе диппредставительства в Москве Уяма сменит Акиру Муто, который занимал должность посла в РФ с 2023 года, сообщает ТАСС.
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