Новым послом Японии в России назначен 63-летний Хидэки Уяму. Об этом сказано в уведомлении о кадровых назначениях, распространенном МИД Японии.

Новым послом Японии в России назначен 63-летний Хидэки Уяму. Об этом сказано в уведомлении о кадровых назначениях, распространенном МИД Японии.

Уяма работает в министерстве иностранных дел Японии с 1988 года. До этого он возглавлял российский отдел дипведомства, руководил европейским департаментом МИД, а также был послом в Дании.

С декабря прошлого года Уяма был послом по вопросам прав человека, международного миротворчества, а также представителем Японии на консультативных совещаниях по Договору об Антарктике (КСДА).

Во главе диппредставительства в Москве Уяма сменит Акиру Муто, который занимал должность посла в РФ с 2023 года, сообщает ТАСС.