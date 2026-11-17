Европа действует \"безответственно\", когда \"отдает на аутсорсинг\" США переговоры с РФ. Соответствующую точку зрения изложил президент Финляндии Александер Стубб в интервью британской газете Financial Times.

Европа действует "безответственно", когда "отдает на аутсорсинг" США переговоры с РФ. Соответствующую точку зрения изложил президент Финляндии Александер Стубб в интервью британской газете Financial Times.

"Мы слишком долго отдавали на аутсорсинг европейские контакты с Россией, и я думаю, что это безответственно", - подчеркнул он. Стубб также считает, что лидеры стран Европы должны "напрямую обратиться" к президенту РФ Владимиру Путину.

Кроме того, он призвал европейцев "быть реалистами" и понять, что без согласия Москвы "сделки не будет", сообщает ТАСС.