Европа действует \"безответственно\", когда \"отдает на аутсорсинг\" США переговоры с РФ. Соответствующую точку зрения изложил президент Финляндии Александер Стубб в интервью британской газете Financial Times.
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Политика
Стубб считает безответственным отказ Европы от диалога с Россией
17 ноября 2026 / 14:30
© AP Photo/ Ebrahim Noroozi/ТАСС
Европа действует "безответственно", когда "отдает на аутсорсинг" США переговоры с РФ. Соответствующую точку зрения изложил президент Финляндии Александер Стубб в интервью британской газете Financial Times.
"Мы слишком долго отдавали на аутсорсинг европейские контакты с Россией, и я думаю, что это безответственно", - подчеркнул он. Стубб также считает, что лидеры стран Европы должны "напрямую обратиться" к президенту РФ Владимиру Путину.
Кроме того, он призвал европейцев "быть реалистами" и понять, что без согласия Москвы "сделки не будет", сообщает ТАСС.
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