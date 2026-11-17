Истребитель МиГ-29 ВВС Сербии разбился на северо-западе страны, пилот не выжил. Об этом информировало Радио и телевидение Сербии.

Истребитель МиГ-29 ВВС Сербии разбился на северо-западе страны, пилот не выжил. Об этом информировало Радио и телевидение Сербии.

Сообщается, что истребитель относился к 204-й авиационной бригаде, которая базируется на аэродроме в Батайнице вблизи Белграда. Инцидент произошел в поле недалеко от населенных пунктов Нова-Пазова и Стара-Пазова.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Причины катастрофы пока не называются, передает ТАСС.