Истребитель МиГ-29 ВВС Сербии разбился на северо-западе страны, пилот не выжил. Об этом информировало Радио и телевидение Сербии.
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Общество
В Сербии потерпел крушение МиГ-29 ВВС
17 ноября 2026 / 14:45
© MatKotowicz/ Shutterstock/ FOTODOM, архив/ТАСС
Истребитель МиГ-29 ВВС Сербии разбился на северо-западе страны, пилот не выжил. Об этом информировало Радио и телевидение Сербии.
Сообщается, что истребитель относился к 204-й авиационной бригаде, которая базируется на аэродроме в Батайнице вблизи Белграда. Инцидент произошел в поле недалеко от населенных пунктов Нова-Пазова и Стара-Пазова.
На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Причины катастрофы пока не называются, передает ТАСС.
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