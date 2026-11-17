Для России категорически неприемлем вопрос потенциального вступления Украины в НАТО. На этом акцентировал внимание замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам заседания внутрифракционной группы \"Единой России\" в ГД на тему \"Актуальное состояние взаимоотношений России и США: итоги голосования в Конгресс и переговоров в Абу-Даби\".

Для России категорически неприемлем вопрос потенциального вступления Украины в НАТО. На этом акцентировал внимание замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам заседания внутрифракционной группы "Единой России" в ГД на тему "Актуальное состояние взаимоотношений России и США: итоги голосования в Конгресс и переговоров в Абу-Даби".

По его словам, "тема возможного вступления Украины в состав Североатлантического альянса категорически неприемлема".

Рябков также отметил, что Россия не пойдет на попятную в вопросе Украины, она добьется своих целей либо политическими, либо военными методами.

"Те позиции, которые отрабатывает Россия, они логичны и объяснимы. А идеи, с которыми временами нам приходится сталкиваться и непосредственно, когда мы контактируем с оппонентами и видим что-то в СМИ, они отражают, что иллюзии не преодолены и сохраняется безосновательное представление, что Россия пойдет на попятную. Не пойдет. Мы добьемся своих целей либо политическими, либо военными методами", - подчеркнул высокопоставленный дипломат, сообщает ТАСС.