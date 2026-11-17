Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Христианско-демократический союз, ХДС) вновь оказался на последнем месте в рейтинге популярности ведущих политиков Германии. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологическим институтом INSA для газеты Bild.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Христианско-демократический союз, ХДС) вновь оказался на последнем месте в рейтинге популярности ведущих политиков Германии. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологическим институтом INSA для газеты Bild.

Как отмечается, деятельность Мерца во главе германского правительства одобряют 24% участников опроса. Негативное отношение к канцлеру выразили 67% респондентов. На предпоследней строчке находится сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла, которого поддерживают немногим более трети опрошенных.

Возглавил рейтинг вновь министр обороны ФРГ Борис Писториус (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) с показателем 50,1%. На второй и третьей позициях расположились главы правительств федеральных земель Мекленбург - Передняя Померания и Баден-Вюртемберг Мануэла Швезиг (СДПГ, 44,4%) и Джем Оздемир ("Зеленые", 44%) соответственно.

При этом заметная перестановка произошла в топ-5: премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Хендрик Вюст (ХДС) поднялся на четвертое место с 43,4%, опередив главу правительства Баварии, лидера Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зёдера с 41,9%.

Опрос проводился в период с 13 по 16 ноября. Точное число участников не называется, сообщает ТАСС.