Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в случае попадания в российскую тюрьму за разведку с целью получения персональных данных участников специальной военной операции (СВО) сможет посвятить время изучению истории. Соответствующее сообщение разместил председатель Госдумы Вячеслав Володин в \"Максе\".
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Политика
Володин отметил, что у Каллас появится время для изучения истории
17 ноября 2026 / 15:29
© Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС
Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в случае попадания в российскую тюрьму за разведку с целью получения персональных данных участников специальной военной операции (СВО) сможет посвятить время изучению истории. Соответствующее сообщение разместил председатель Госдумы Вячеслав Володин в "Максе".
В понедельник Каллас открыто предложила похитить при помощи хакерской атаки у России сведения об участниках СВО, чтобы обосновать визовые европейские санкции в отношении них, против которых выступает ряд стран сообщества.
"У Каллас будет много времени, которое она сможет потратить на самообучение, освоив, наконец, школьный курс истории. Да и уголовный кодекс будет время изучить", - указал Володин, сообщает ТАСС.
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