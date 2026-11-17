Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в случае попадания в российскую тюрьму за разведку с целью получения персональных данных участников специальной военной операции (СВО) сможет посвятить время изучению истории. Соответствующее сообщение разместил председатель Госдумы Вячеслав Володин в \"Максе\" .

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в случае попадания в российскую тюрьму за разведку с целью получения персональных данных участников специальной военной операции (СВО) сможет посвятить время изучению истории. Соответствующее сообщение разместил председатель Госдумы Вячеслав Володин в "Максе".

В понедельник Каллас открыто предложила похитить при помощи хакерской атаки у России сведения об участниках СВО, чтобы обосновать визовые европейские санкции в отношении них, против которых выступает ряд стран сообщества.

"У Каллас будет много времени, которое она сможет потратить на самообучение, освоив, наконец, школьный курс истории. Да и уголовный кодекс будет время изучить", - указал Володин, сообщает ТАСС.