Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
ВС РФ ударили по местам производства и хранения беспилотников ВСУ
17 ноября 2026 / 15:45
© Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства и хранения беспилотников и наземных робототехнических комплексов, военным аэродромам, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - указали в МО РФ.
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