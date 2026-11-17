Встреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина полезна при любых обстоятельствах. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 21-го Восточноазиатского саммита.
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Политика
Лавров: встреча лидеров России, США и Китая полезна при любых обстоятельствах
17 ноября 2026 / 15:59
© Александр Казаков/ ТАСС
Встреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина полезна при любых обстоятельствах. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 21-го Восточноазиатского саммита.
"На мой взгляд, такая встреча при любых обстоятельствах полезна, поскольку это три ядерных державы, две из них еще и крупнейшие экономики мира, ну и страны с разветвленными интересами в разных регионах мира", - отметил глава российской дипломатии, сообщает ТАСС.
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